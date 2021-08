Viroloog Marc Van Ranst: “Mondmasker gefaseerd afschaffen als vaccinatiecampagne rond is”

Gaat de mondmaskerplicht binnenkort op de schop? Als het van professor infectieziekten en GEMS-lid Steven Callens afhangt alvast wel. Ook Marc Van Ranst is een gefaseerde afschaffing van het dragen van een mondmasker wel genegen, al benadrukt hij dat het uiteindelijk een politieke beslissing is, die zal afhangen van de vaccinatiegraad en de epidemiologische toestand.

“Op het moment dat iedereen de kans heeft gekregen om zich volledig te laten vaccineren, komen we in een andere fase terecht”, aldus Van Ranst.

Start het nieuwe schooljaar met of zonder mondmasker, daar is de afgelopen weken al heel wat inkt over gevloeid. Nu een vaccinatiegraad van 70 procent binnen handbereik ligt en stilaan iedereen een uitnodiging voor een eerste prik heeft gekregen, laait de discussie opnieuw op.

“Nu ook de 12- tot 15-jarigen gevaccineerd worden, zal het nut van mondmaskers heel snel afnemen. Ik ben dan ook hoopvol dat er binnen enkele weken, als de laatste mensen gevaccineerd zijn, veel minder virus zal circuleren. Op dat ogenblik hoeft een mondmaskerplicht niet meer”, vertelt Callens aan Het Laatste Nieuws. “De mensen zullen zelf kunnen beslissen of ze het opzetten of niet, afhankelijk van de situatie.”

GEMS

Marc Van Ranst bevestigt dat een gefaseerde afschaffing van de mondmaskerplicht breder gedragen wordt binnen de GEMS. Ook Erika Vlieghe, die aan het hoofd staat van de GEMS, bevestigt dat zowel de RAG als de GEMS verschillende scenario’s op tafel hebben gelegd. Al is en blijft het uiteindelijk een politieke beslissing, onderstreept Van Ranst.

“Op het moment dat iedereen de kans heeft gekregen om zich volledig te laten vaccineren, komen we in een andere fase terecht”, zegt de viroloog. Dan zou het mondmasker op heel wat plaatsen, zoals op de treinperrons buiten, afgeschaft kunnen worden. Op andere plaatsen, zoals op de bus of in de scholen, ligt dat iets moeilijker. Daarom pleit Van Ranst andermaal voor CO2-meters in elke klas. “Dat gaat om een relatief bescheiden investering die zal toelaten om te meten. En meten is weten. Sowieso ben ik ervan overtuigd dat we een normaler schooljaar tegemoet gaan, waarbij de mondmaskers zo veel mogelijk achterwege zullen worden gelaten.”