Minister Beke investeert 500.000 euro in chatdienst autisme

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke investeert 500.000 euro in de Autisme Chat, de chatdienst voor mensen met autisme en hun netwerk. De investering past volgens de CD&V-minister in het actieplan ‘Mentaal Welzijn’ en de uitbreiding van de online hulpverlening.

Online hulpverlening zit in de lift. Ook om mensen met autisme te bereiken, kan een onlinetool zoals een chatdienst een hefboom zijn. De Autisme Chat werd in 2019 opgericht door de Liga Autisme Vlaanderen en is bedoeld voor mensen met (een vermoeden van) autisme en hun directe netwerk (bv. ouders, broers en zussen, partner,...). Zij kunnen op de chat terecht voor alle autismegerelateerde vragen of bezorgdheden. De chat is open op maandag, dinsdag en donderdag van 18 tot 22 uur en op woensdag van 14 tot 22 uur.

In het eerste werkjaar (elf maanden in 2019) registreerde de dienst 1.138 chatgesprekken met 870 unieke oproepers. Vorig jaar steeg dat naar 2.250 gesprekken met 1.541 unieke oproepers. Om in te spelen op de stijgende vraag, onder meer door de coronacrisis, is volgens minister Beke een verdere uitbreiding nodig. De Vlaamse regering maakt daarvoor nu 500.000 euro vrij voor de periode 2021-2023.

“We investeren in de online hulp omdat we de duidelijke meerwaarde zien voor de doelgroep en de medewerkers. Met een duidelijke visie werkt de Liga Autisme Vlaanderen hun Autisme Chat verder uit. We blijven verder inzetten op initiatieven die de wereld meer autismevriendelijk maken”, aldus minister Beke.