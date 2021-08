Politie-interventie voor nachtlawaai in café loopt uit op hardhandige confrontatie

Brussel - De Brusselse lokale politie is zaterdagochtend met verschillende ploegen moeten tussenkomen in een café op de Brusselse Zuidlaan, waar ondanks het verplichte sluitingsuur nog heel wat mensen aanwezig waren.

De tussenkomst is uitgelopen op een hardhandige confrontatie waarbij één agent gewond is geraakt. Dat meldt Sudpresse en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. Op beelden op sociale media is te zien hoe één van de politiemensen, vermoedelijk de gewonde agent, een arrestant hardhandig aanpakt.

De Brusselse politie werd omstreeks 05.30 uur opgeroepen voor nachtlawaai op de Zuidlaan en stelde vast dat er in een café nog zowat vijftig mensen aanwezig waren, hoewel cafés horen te sluiten om 01.00 uur. Het grootste deel van de aanwezigen vertrok toen ze daartoe werden aangemaand door de politie maar een tiental mensen, die onder invloed waren, weigerden dat.

“Slagen”

“De hoofdinspecteur heeft toen het bevel gegeven die mensen te verdrijven”, zegt parketwoordvoerster Magali Jeumont. “Eén van de agenten zou daarbij verschillende slagen in het aangezicht hebben gekregen. Die agent is acht dagen werkonbekwaam. Eén persoon werd opgepakt maar na verhoor vrijgelaten. Er loopt een onderzoek om de juiste omstandigheden te achterhalen.”

Op sociale media circuleren beelden van een deel van de interventie. Daarop is onder meer te zien hoe een politieagent een trap geeft aan een man die gearresteerd wordt. De agent wordt tegengehouden door zijn collega’s, die de arrestant proberen weg te leiden.