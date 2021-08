DHL Express bestelt 12 elektrische vliegtuigen voor “eerste elektrische express-netwerk”

Foto: via REUTERS

DHL Express heeft twaalf volledig elektrische vrachtvliegtuigen besteld bij de in Seattle gevestigde fabrikant Eviation. De toestellen zullen deel uitmaken van ‘s werelds eerste elektrische express-netwerk”, zo meldt DHL Express dinsdag. Eviation verwacht het elektrische vliegtuig ‘Alice’ tegen 2024 te kunnen leveren aan DHL Express.

Alice kan door één piloot bestuurd worden en een gewicht van 1.200 kilogram dragen. De oplaadtijd per vlieguur bedraagt slechts 30 minuten en het maximale bereik is ongeveer 815 kilometer. Alice kan volgens de fabrikant overal ingezet worden waar momenteel gebruikgemaakt wordt van vliegtuigen met zuiger- of turbinemotoren. De elektrische motoren van Alice hebben bovendien minder bewegende onderdelen, wat “de betrouwbaarheid verhoogt en de onderhoudskosten drukt”, klinkt het.

De vliegtuigen zouden uiterst geschikt zijn voor aanvoerroutes en minder investeringen in vaste infrastructuur vergen. Ze zouden ook opgeladen kunnen worden tijdens het laden en lossen, wat voor minder tijdverlies moet zorgen.

“We geloven heel sterk in een toekomst met uitstootvrije logistiek”, zegt John Pearson, CEO van DHL Express. “Daarom staan onze investeringen steeds in het teken van een lagere CO2-voetafdruk. Elektrisch transport zal een cruciale rol spelen op weg naar schone logistieke processen en het behalen van onze algemene duurzaamheidsdoelstelling om uitstootvrij te vliegen.”