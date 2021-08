Europese blusvliegtuigen naar Turkije om branden te bestrijden

De Europese Unie heeft drie blusvliegtuigen naar Turkije gestuurd om te helpen bij de bestrijding van de bosbranden die het land teisteren. Dat heeft de Europese Commissie meegedeeld.

Maandagavond landde een vliegtuig uit Kroatië in de zuidelijke provincie Antalya, dinsdag arriveerden dan weer twee Spaanse Canadairs in de nabijgelegen stad Mugla. Eerder hadden ook Rusland, Oekraïne, Azerbeidzjan en Iran blusvliegtuigen ter beschikking gesteld van Turkije.

Turkije kampt nog steeds met een ongeziene reeks bosbranden. De vlammen, aangewakkerd door bloedhete temperaturen, treffen vooral de zuidelijke kusten en toeristische trekpleisters. De voorbije week zijn 145 branden uitgebroken. Een achttal branden in Antalya, Mugla en Isparta zijn nog steeds niet onder controle.

De lokale autoriteiten in Mugla en Antalya waarschuwen dat de branden zich verder verspreiden in woonwijken. Verscheidene buurten zijn geëvacueerd, melden lokale media. Burgemeester Muhammet Tokat van Milas waarschuwt bovendien dat de vlammen een grote krachtcentrale in zijn district dreigen te bereiken.

Tot dusver heeft het vuur al acht mensenlevens gekost. 47 mensen moesten voor verzorging naar het ziekenhuis, meldde minister van Volksgezondheid Fahrettin Koca. De regering moest al heel wat kritiek slikken omdat ze onvoldoende voorbereid zou zijn en te laat in actie zou zijn geschoten toen de branden losbarstten.