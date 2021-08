Controlecentrum Tui Fly in Zaventem verhuist naar Engeland, impact op 30 werknemers

Reisgroep TUI brengt zijn vijf luchtvaartmaatschappijen, waaronder TUI Fly Belgium, onder één management. De herstructurering heeft gevolgen in België: het operationeel controlecentrum in Zaventem verhuist naar het Engelse Luton. Er komen geen gedwongen vertrekken, zegt een woordvoerder van TUI België.

TUI herschikt zijn luchtvaartmaatschappijen, zo bevestigde de groep in de Duitse zakenkrant Handelsblatt. De vijf luchtvaartmaatschappijen van de groep, actief in Duitsland, Groot-Brittannië, België, Nederland en Zweden, worden wat dichter bij elkaar gebracht.

De maatschappijen met samengeteld 140 vliegtuigen werkten al deels samen, bijvoorbeeld voor de inkoop. Nu komt er ook een gezamenlijk management. “Ook de vliegoperaties zullen veel slanker worden dan in het verleden, omdat veel functies in competentiecentra geconsolideerd zullen worden”, zegt Oliver Lackmann, Chief Flight Operation Officer voor de vijf maatschappijen, in Handelsblatt.

Zo worden de operationele controlecentra, een soort interne verkeersleiding binnen de maatschappij, samengebracht in Luton, nabij Londen. Dat heeft gevolgen voor de zowat 30 medewerkers van het centrum in Zaventem. Een deel van hen wil in Luton gaan werken, zegt TUI-woordvoerder Piet Demeyere. Voor de andere medewerkers zoekt TUI intern een andere job. “We gaan hen zeker niet gedwongen de maatschappij laten verlaten.”

De onderhouds- en ingenieursactiviteiten van TUI Fly in een loods op Zaventem krijgen dan weer een “sterpositie” binnen de groep, zegt Demeyere. “Daardoor gaan we daar zeker extra mensen voor engineering en maintenance kunnen aantrekken.”