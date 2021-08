Vrouw (35) zwaargewond na aanrijding met tram op Noorderlaan

Antwerpen - Bij een ongeval met een tram op de Noorderlaan is dinsdag een 35-jarige vrouw zwaargewond geraakt. Ze belandde om een nog onduidelijke reden onder een aankomende tram.

Het ongeval gebeurde iets voor 9 uur ’s ochtends aan de tramhalte van de Kinepolis. Op het moment dat een tram vertraagde voor de halte, stak de dame plots over. Mogelijk had ze de tram niet of te laat opgemerkt. De trambestuurder probeerde haar nog te verwittigen, maar kon een aanrijding niet meer vermijden.

Brandweer Zone Antwerpen kon het slachtoffer bevrijden door de tram op te tillen. “De 35-jarige Poolse vrouw raakte zwaargewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Ze verkeert niet in levensgevaar”, vertelt woordvoerder Willem Migom van de Antwerpse politie.

Door het ongeval was het tramverkeer van lijnen 1 en 6 op de Noorderlaan in beide richtingen iets meer dan een uur verstoord. Volgens De Lijn volgen de trams sinds 10.30u opnieuw de normale reisweg, al kan het nog even duren vooraleer alle trams weer op schema rijden.