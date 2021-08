Prominente vertrouwelinge van Navalny veroordeeld

Een prominente vertrouwelinge van de opgesloten Russische oppositieleider Aleksej Navalny is veroordeeld tot een ingeperkte bewegingsvrijheid. De 33-jarige advocate Ljoebov Sobol mag tussen 22 en 6 uur ’s avonds haar huis niet verlaten en moet in Moskou blijven. Dat meldt haar advocaat, Vladimir Voronin, dinsdag op Twitter.

De oppositieactiviste werd ervan beschuldigd tijdens demonstraties eerder dit jaar, waarin betoogd werd voor Navalny’s vrijlating, de coronaregels geschonden te hebben. Sobol zit al maanden in huisarrest en is van plan in beroep te gaan tegen het vonnis.

De anticorruptiestichting van Navalny werd in juni door een rechtbank als extremistisch beoordeeld, waarmee de organisatie verboden werd. Een eerder dit jaar goedgekeurde wet verbood leden van Navalny’s organisaties om zich kandidaat te stellen voor verkiezingen in Rusland. Sobol had zelf ook plannen om deel te nemen aan de Russische parlementsverkiezingen van volgende maand, maar schortte enkele weken geleden haar campagne op.

Navalny zelf zit al maanden opgesloten na een veroordeling in een proces dat volgens de man zelf politiek gemotiveerd was.

(belga)