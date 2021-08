Bijna was de rijkste man ter wereld een Belg: hoe Bernard Arnault haasje-over speelt met Bezos en Musk

Voilà. De Fransman Bernard Arnault (72) is - weer eventjes - de rijkste mens ter wereld. Volgens het Amerikaanse zakenblad Forbes is Arnault nu 194,4 miljard dollar rijk. Dat is 1 miljard meer dan Jeff Bezos, wiens Amazon vorige week een forse tik kreeg op de beurs. Bernard Arnault maakte zijn fortuin met het luxegoederen-conglomeraat LVHM. Opvallend: in 2012 ondernam hij tevergeefs een poging om Belg te worden.