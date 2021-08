Deltavariant duikt op in Wuhan, stad neemt meteen draconische maatregelen

De deltavariant is neergestreken in China. Voor het eerst in 15 maanden werden opnieuw besmettingen geregistreerd in Wuhan, de stad waar het coronavirus voor het eerst opdook. In vergelijking met andere landen zijn de besmettingscijfers beperkt, maar de autoriteiten nemen nu al draconische maatregelen.

China kampt met nieuwe opflakkeringen nu de deltavariant is neergestreken. Zo werden 300 gevallen gedetecteerd in 10 dagen tijd, verspreid over 15 provincies. In vergelijking met de cijfers in Europa of de VS is dat peanuts, maar vooral de geografische verspreiding van de besmettingen baart zorgen. Bovendien zou het in de meeste gevallen niet om geïmporteerde infecties van reizigers gaan.

In Wuhan gaat het om drie besmettingen met de deltavariant. De laatste besmettingen in de stad dateren intussen al van mei 2020. Er wordt geen enkel risico genomen. “Om ervoor te zorgen dat iedereen in de stad veilig is, zullen over de hele stad testen ingezet worden om alle positieve gevallen en asymptomatische infecties te detecteren”, aldus functionaris Li Qiang tijdens een persconferentie. Delen van een industrie- en technologiezone werden afgesloten, een maatregel die sinds de lockdown vorig jaar in de stad amper nog werd genomen.

Foto: AFP

De besmettingen in Wuhan werden gelinkt aan de luchthaven van Nanjing, de hoofdstad van de naburige provincie. Daar raakten negen werknemers van de luchthaven besmet met de deltavariant nadat ze een vliegtuig, komende uit Rusland, gepoetst en ontsmet hadden. Ook in de Chinese stad Zhengzhou werd een cluster ontdekt. Daar raakten dertien mensen besmet, voornamelijk via ziekenhuizen. Ook daar ging het om vooral om onderhoudspersoneel.

Hoewel het gaat om zeer beperkte aantallen, voelen veel inwoners de bui al hangen. In Peking is alle openbaar vervoer tussen de regio’s stilgelegd, ook binnenlandse vluchten werden opgeschort. Grote woontorens en buurten werden al deels afgesloten. Toeristen mogen de hoofdstad niet in, tenzij bij essentiële verplaatsingen én met een negatief testresultaat. In de supermarkten van Wuhan staan lange rijen met hamsteraars.

Foto: AFP

Hoewel China al ruim 1,6 miljard vaccins toediende, willen de autoriteiten ten alle koste vermijden dat de deltavariant er doorbreekt. De Chinese vaccins Sinovac en Sinopharm zijn niet erg effectief tegen de variant. In april dit jaar gaf Gao Fu, de topman van het Chinese Sciensano, al toe dat de Chinese vaccins een lage bescherming bieden en dat de overheid overweegt om boostershots van andere fabrikanten toe te dienen. Bovendien kreeg het leeuwendeel van de bevolking nog maar één prik. - Volgens de cijfers van John Hopkins Universiteit werd amper 16 procent van de bevolking al volledig gevaccineerd. Dat in combinatie met de uiterst besmettelijk variant zou een catastrofe kunnen inleiden.