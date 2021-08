Man opgepakt in België na dodelijk schietincident met Nederlandse oud-profvoetballer Jergé Hoefdraad

De politie heeft in ons land een verdachte aangehouden voor het schietincident dat de voormalige Nederlandse profvoetballer Jergé Hoefdraad (35) het leven heeft gekost. Hoefdraad werd zondagochtend slachtoffer van een schietincident in Amsterdam. Hij bezweek dinsdagochtend aan zijn verwondingen, meldt de Amsterdamse politie.

De schietpartij vond plaats in een pand aan de Stekkenbergweg in Amsterdam-Zuidoost. Daar was een feest aan de gang toen zondagochtend even voor 6 uur werd geschoten, meldde de politie eerder. Volgens de politie had het slachtoffer geprobeerd een ruzie te beëindigen door “ertussen te springen”.

Met hulp van de Belgische politie en medewerking van de Belgische justitie werd de identiteit en de verblijfplaats van de verdachte bekend. De 34-jarige verdachte is maandagavond door Belgische politiemensen aangehouden in een plaatsje vlak bij de grens met Nederland. Waar dat gebeurde, verduidelijkt de politie van Amsterdam niet. In afwachting van zijn overlevering aan het parket van Amsterdam zit de man vast in België, aldus nog de politie.

De politie meldde maandag al dat het slachtoffer was overleden, maar zette die berichtgeving later recht. Dinsdagochtend bezweek Hoefdraad alsnog aan zijn verwondingen.