Kopstuk van gaminggigant Activision Blizzard stapt op na seksismeschandaal

Een hoge bestuurder bij Activision Blizzard is opgestapt vanwege een rechtszaak tegen het bedrijf voor seksuele intimidatie en ongelijke behandeling van mannelijke en vrouwelijke werknemers. J. Allen Brack is wegens het schandaal afgetreden als topman van het onderdeel Blizzard, meldt het bedrijf in een e-mail aan het personeel.

Activision Blizzard - dat onder meer Call of Duty, Overwatch en World of Warcraft in portefeuille heeft - werd door een overheidsinstantie van de staat Californië aangeklaagd wegens de vermeende wantoestanden op de werkvloer. Vorige week staakten zo’n tweehonderd medewerkers van het bedrijf uit protest tegen de slechte behandeling van vrouwelijke werknemers. Californië beticht het gamebedrijf ervan “een seksistische cultuur te bevorderen en vrouwen minder te betalen dan mannen”, zo staat in een aanklacht.

De meeste beschuldigingen van Californië gaan over Blizzard, dat in 2008 via een fusie samenging met Activision. Veel van de aantijgingen dateren van voor Bracks aantreden als hoogste bestuurder van de divisie in 2018. Toch zijn veel medewerkers kritisch over zijn manier van leidinggeven. Zo circuleert op sociale media een filmpje uit 2010 waarin Brack vragen over de seksualisering van vrouwelijke personages in de game World of Warcraft weglacht.

Brack wordt vervangen door Jen Oneal en Mike Ybarra. Oneal leidde voorheen de gamestudio Vicarious Visions die in januari samenging met Blizzard. Voor haar benoeming tot co-president bij Blizzard was ze verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de gameseries Diablo en Overwatch. Ybarra werkte twintig jaar bij Microsoft, onder andere voor de onlinediensten voor gameconsole Xbox.