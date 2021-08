Vrouw die verwekt werd tijdens verkrachting zorgt 40 jaar later voor veroordeling van dader

In het Verenigd Koninkrijk is dinsdag een 74-jarige man veroordeeld voor een verkrachting van 40 jaar geleden. De veroordeling komt er nadat de vrouw, die uit de verkrachting werd verwekt, haar DNA afstond.

Carvell Bennett werd door een rechtbank in Birmingham schuldig bevonden aan de verkrachting van een dertienjarig meisje in de jaren 70. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van elf jaar.

Na de verkrachting beviel het slachtoffer op 14-jarige leeftijd van een meisje, dat ze afstond ter adoptie. De dochter kwam pas toen ze volwassen was achter haar ware identiteit. Een “enge” ontdekking, vertelde ze aan de rechtbank, die haar het gevoel opleverde “de belichaming te zijn van een van de ergste dingen die iemand kan overkomen”.

Op het moment van de feiten werd de zaak door de autoriteiten al snel onder de mat geveegd, maar de dochter overtuigde haar moeder om een klacht in te dienen zodat de zaak werd heropend. Op basis van haar DNA kon Carvell Bennett formeel worden geïdentificeerd als vader, iets wat hij te allen tijde ontkende. “Omdat jij gekozen hebt om een kind te verkrachten, ben ik mijn identiteit zowel aan moeder- als aan vaderskant ontnomen”, verklaarde de vrouw, die zei een “intergenerationeel trauma” te hebben opgelopen. De beschuldigde weigerde zich te excuseren. Hij bekende de seksuele relatie, maar verklaarde dat die met wederzijdse instemming was en dat hij dacht dat het meisje 16 jaar was. Iets wat de rechter als “ridicuul” afdeed.