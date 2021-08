Pentagon tijdlang in lockdown na schietpartij net buiten gebouw

Het Pentagon, het hoofdkwartier van het Amerikaanse ministerie van Defensie, was dinsdag een tijdlang in lockdown. De aanleiding was een schietpartij nabij het complex. Dat meldt AP.

Het gebouw is dinsdagochtend (lokale tijd) in lockdown gegaan nadat er meerdere schoten te horen waren nabij het Pentagon Transit Center. Via dat complex komen pendelaars van en naar het Pentagon. In een mededeling klonk het dat het gebouw in lockdown is als gevolg van “politiebewegingen”. Het Pentagon Force Protection Agency, de interne veiligheidsdienst, had het over een ‘incident’. Een reporter van AP heeft ter plekke meerdere geweerschoten gehoord. Volgens

Over de aarde van incident is weinig bekend. Verschillende lokale media hebben het over meerdere gewonden.