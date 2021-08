Onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van New Yorks gouverneur Cuomo afgerond: “Meerdere personen seksueel geïntimideerd”

Het onderzoek naar vermeend grensoverschrijdend gedrag van New Yorkse gouverneur Andrew Cuomo is afgerond. Volgens procureur-generaal Letitia James heeft de gouverneur zich schuldig gemaakt seksuele intimidatie van meerdere vrouwen. Dat melden Amerikaanse media

Het rapport van het onderzoek heeft het over een toxische werkomgeving waar seksuele intimidatie, ongewenste aanrakingen en opmerkingen legio waren. Het onderzoek nam vijf maanden in beslag, ruim 179 getuigen werden verhoord, de gouverneur zelf werd 11 uur lang ondervraagd.

LEES MEER. Joe Biden: Andrew Cuomo moet aftreden als beschuldigingen bevestigd worden

“Het onafhankelijk onderzoek heeft geconcludeerd dat gouverneur Andrew Cuomo meerdere vrouwen seksueel heeft lastiggevallen en daarmee de federale en staatswet heeft geschonden”, aldus procureur-generaal James tijdens een persconferentie. “Veel van de slachtoffers waren jonge vrouwen, ze werden ongewenst aangeraakt, gekust, geknuffeld en kregen ongewenste opmerkingen.” Nog volgens het rapport heeft gouverneur Cuomo ook ‘wraak genomen’ op één van de vrouwen die hem beschuldigen. Nog in het rapport staan twee nieuwe getuigenissen van vrouwen die zeggen ongewenst benaderd te zijn geweest door de gouverneur. In totaal is er sprake van minstens 11 vermeende slachtoffers.

Het rapport noemt de gedragingen van Cuomo “onwettig”, maar een voetnoot stipt aan dat het rapport niet kan concluderen of “de feiten het onderwerp kunnen zijn van strafrechtelijke vervolging”.

LEES OOK. De val van ‘nationale held’ Andrew Cuomo: strippoker op het vliegtuig, seksueel getinte vragen en een kus op de lippen

De feiten waarvan sprake in het rapport deden zich voor tussen 2013 en 2020. Ook het parlement van de staat heeft een onderzoek lopen of de gouverneur kan worden afgezet. De gouverneur is aan zijn derde ambtstermijn bezig.

Eerder dit jaar kwamen berichten over ongewenste intimiteiten door de 63-jarige Cuomo naar buiten. De Democraat, zelf zoon van oud-gouverneur Mario Cuomo, ontkende destijds die berichten en weigerde, ondanks de vele oproepen, af te treden.