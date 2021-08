Anderlecht huurt Joshua Zirkzee van Bayern, Nederlander reist morgen meteen mee met paars-wit naar Albanië

Het is nu ook officieel: Anderlecht huurt de Nederlandse aanvaller Joshua Zirkzee (20) dit seizoen van Bayern München. Paars-wit bedong evenwel geen aankoopoptie bij de Duitse recordkampioen. Zirkzee reist morgen al meteen mee met Anderlecht af naar Albanië voor de derde voorronde van de Conference League.

De aanvaller moet in het Lotto Park het vertrek opvangen van Lukas Nmecha. Zirkzee is een jeugdproduct van ADO Den Haag en Feyenoord, maar verhuisde als tiener in 2017 naar Der Rekordmesieter. Daar debuteerde hij in 2019, maar werd hij tevens geblokkeerd door ene Robert Lewandowski. Op zoek naar speelminuten koos hij vorig seizoen voor een uitleenbeurt aan Parma. Daar kon hij door blessures evenwel geen potten breken.

Nu gaat het dus richting Brussel en daar is de Nederlandse jeugdinternational best opgetogen om. “Na een telefoongesprek met Vincent Kompany voelde ik meteen een connectie. De club toont veel vertrouwen en ik denk dat de speelstijl hier me erg goed ligt. Ik voel me klaar om mijn steentje bij te dragen en te helpen om de doelen te bereiken.”

Ook sportief directeur Peter Verbeke is blij. “Hij is een jonge aanvaller met een enorm potentieel. Het past perfect in onze filosofie om hem te helpen in zijn ontwikkeling en tegelijkertijd resultaten te bereiken. Joshua kan de bal bijhouden, maar heeft ook een goede passing en individuele kwaliteiten. Met hem voegen we extra kwaliteit toe aan het team.