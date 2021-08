Mensen vluchten voor grote brand in noorden van Athene

De brandweer krijgt een grote brand ten noorden van de Griekse hoofdstad Athene niet onder controle. De vlammen hebben dinsdagnamiddag de eerste huizen van de voorsteden Varyobi en Acharnes bereikt. Inwoners verlaten intussen in paniek het getroffen gebied. “Achter ons is de hel”, zo schreeuwde een inwoner vanuit zijn auto naar een reporter ter plaatse.

Het vuur was eerder op de dag ontstaan aan de voet van het Parnithagebergte, een bebost gebied zo’n dertig kilometer ten noorden van Athene. De vlammen hebben zich intussen naar bewoonde gebieden verspreid, met name naar Varympompi, een wijk in Acharnes. Vanuit alle stadsdelen van Athene zijn dikke rookpluimen zichtbaar.

De brandweer van Varympompi heeft de inwoners van een deel van die wijk aanbevolen om het gebied te verlaten. Dat was ook de boodschap die burgemeester Spyros Vettos van Acharnes dinsdagnamiddag op de televisiezender ERT verspreidde: “Verlaat snel jullie huizen”, zo luidde zijn oproep. Eerder meldden lokale media al dat de hulpdiensten uit voorzorg tientallen kinderen hebben geëvacueerd uit een jeugdkamp. In Varymbombi vechten meer dan 300 brandweerlui tegen de vlammen. Er worden 70 vrachtwagens, vijf helikopters en vijf blusvliegtuigen ingezet.

Griekenland kampt reeds meer dan een week met een historische hittegolf. In Athene zijn dinsdag temperaturen van 44 graden Celsius gemeten. Weerexperts waarschuwen al dagen voor branden van deze omvang. Ook elders in Griekenland woeden bosbranden. Zo moesten dinsdag ook drie dorpjes in het zuiden van de Peloponessos geëvacueerd worden.