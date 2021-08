Torino huurt jonge Belg van NEC en dwingt ook aankoopoptie af

De Italiaanse eersteklasser Torino kondigde dinsdagavond de komst van onze landgenoot Thibo Baeten (19) aan. De Turijnse club huurt de jonge Belg tot het einde van het seizoen van het Nederlandse NEC en bedong ook een aankoopoptie.

Baeten is een jeugdproduct van Club Brugge. Vorig seizoen kwam de aanvaller in actie bij Club Nxt, waar hij 6 keer scoorde in 15 matchen, alvorens hij in januari naar NEC verkaste. In de Keuken Kampioen Divisie speelde hij uiteindelijk nog tien wedstrijden, waarin hij één keer scoorde.