“Van 1 euro naar 48.000 euro per jaar, dat is toch absurd?”: huurprijs toeristisch infopunt schiet hoogte in na verhuis van enkele meters

Van een dure verhuis gesproken: voor een nieuw toeristisch infopunt in hetzelfde gebouw betaalt de stad Brugge niet langer 1 euro, maar wel 48.000 euro huur per jaar. “Absurd”, vindt gemeenteraadslid Raf Reuse (Groen). “Deze kost valt zeker te rechtvaardigen”, reageert toerismeschepen Philip Pierins (Vooruit).

Al sinds Historium in 2012 de deuren opende op de Markt, opende in het statige pand ook een toeristisch infopunt. Daarvoor betaalde de stad een symbolische huurprijs van welgeteld 1 euro per jaar. “Maar ...