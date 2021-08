Afrekening in drugsmilieu: man gekidnapt, geslagen met brandblusapparaat en afgeperst, daders riskeren tot 40 maanden cel

Het openbaar ministerie heeft celstraffen tot veertig maanden gevorderd voor drie jonge kerels die vervolgd worden voor vrijheidsberoving, afpersing en diefstal. Ze hadden een man meegenomen in hun wagen, hem geslagen met een brandblusapparaat en 50.000 euro van hem geëist. Het ging om een afrekening binnen het drugsmilieu.

Het slachtoffer was op 22 september 2020 rond 20.30 uur Isaac B.N. (22) uit Niel tegengekomen op de Meir in Antwerpen. Terwijl ze aan het praten waren, had ook Michael S. (22) uit Hemiksem zich bij hen gevoegd. Vervolgens kwam Natanael Z. (21) uit Boom aangereden en werd het slachtoffer gevraagd om met de drie beklaagden mee te komen.

Hij moest zijn zakken leegmaken, werd bedreigd met een mes en geslagen met een brandblusapparaat. Ze eisten 50.000 euro of hij zou een kogel door het hoofd krijgen. Ze reden eerst naar De Haan, de vroegere woonplaats van het slachtoffer. Toen hij zei dat hij daar niet meer woonde, beslisten ze naar zijn moeder in Vilvoorde te rijden.

Het slachtoffer zag kans om haar te verwittigen en zij schakelde de politie in. Toen die ter plaatse kwam, waren de beklaagden al verdwenen. Ze probeerden later nog online aankopen te doen met zijn gestolen bankkaarten, maar het slachtoffer had ze intussen geblokkeerd.

Via de ANPR-camera’s kon de wagen getraceerd worden en kwam de politie al snel bij Natanael Z. uit. Hij zei dat Isaac B.N. en Michael S. hem betaald hadden om te rijden, maar dat hij het slachtoffer niet had aangeraakt. Ook zijn twee kompanen gaven de feiten meteen toe. Het bleek om een afrekening in het drugsmilieu te gaan. De procureur vorderde voor Michael S., die al twee keer een werkstraf kreeg voor gelijkaardige feiten, veertig maanden cel en voor Isaac B.N., die nog een blanco strafblad heeft, 37 maanden cel. Voor Natanael Z. werd dertig maanden cel gevorderd, gelet op zijn beperktere rol. Zijn advocaat pleitte de vrijspraak: het slachtoffer was vrijwillig ingestapt in zijn wagen en met de afpersing en de diefstal had hij niets te maken. Vonnis op 12 augustus.