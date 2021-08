Amazone Manon Claeys: “Ik heb lang niet willen toegeven dat ik een beperking heb. Ik schaamde me”

Als ze moe is, sleept haar been. Trilt haar hand. Even. Of langer. Maar verder verraadt niets dat de rug van amazone Manon Claeys (35) die bewuste vrijdag de dertiende weer helemaal in elkaar gepuzzeld moest worden. Het leek alsof ze nooit nog zou paardrijden. “De dag van mijn ongeluk is mijn geluksdag. Het is de dag waarop ik niét volledig verlamd ben geraakt.”