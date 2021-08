Apothekers voerden al 100.000 sneltesten uit

In de drie weken dat ze het al mogen doen, hebben de apothekers in ons land al 99.715 mensen getest op corona via een sneltest.

Sinds 12 juli kun je bij je apotheker terecht om een zogenaamde “snelle antigeentest” te laten uitvoeren. “We zitten de afgelopen werkdagen tussen de 5.000 à 9.000 afgenomen sneltesten per dag in de apotheek”, zegt Luc De Seranno, woordvoerder van de Belgische Federatie van Zelfstandige Apotheken APB. “Dat is een succes.”

Neus of keel

Zowat 1.400 apotheken, dat is zowat een derde van het totaal, bieden ze aan. Ze voeren de sneltest in hun zaak uit: ook bij een snelle antigeentest krijg je een staafje diep in neus of keel geduwd. Een kwartier later is het resultaat bekend. De prijs ligt tussen de 25 en 30 euro per test en is dus goedkoper dan een PCR-test (voor mensen die hun twee gratis PCR-tests al hebben opgebruikt).

“Vier uur later verschijnt het resultaat al op je covid-certificaat”, zegt De Seranno.

Niet elk land binnen Europa aanvaardt een negatieve antigeentest als toegangsbewijs: je checkt daarvoor best de site van Buitenlandse Zaken. Vanaf 13 augustus moet je, om toegang te krijgen tot openluchtevenementen met minstens 1.500 mensen hier in ons land, een Covid Safe Ticket hebben. Dat kan ook met een negatieve sneltest van maximaal 24 uur oud.

