Vlaamse Turken op vakantie tussen rookwolken en assen: “De solidariteit hier is indrukwekkend”

Dan heb je na een ellendig coronajaar een weekje aan de Turkse Riviera geboekt en dan wordt de regio geteisterd door de zwaarste branden in jaren. De familie Sener uit Antwerpen probeert het niet al te veel aan zijn hart te laten komen. “We hopen nog een weekje te genieten, maar het doet pijn te zien hoeveel er is verwoest”, zegt Hayrettin Sener (41) uit Antwerpen.

Maandagochtend is Hayrettin Sener met zijn vrouw, vier dochters en zoontje in de badplaats Alanya in het zuiden van Turkije aangekomen, op 40 km van Manavgat waar het de voorbije dagen erg heeft gebrand ...