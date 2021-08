Hij overleefde als enige de crash van de kabelbaan in Italië, maar nu breekt een familieruzie los over het lot van Eitan

Eitan overleefde als enige toen een kabelbaan nabij Lago Maggiore het begaf. Hij verloor zijn ouders, grootouders en een broer. Nu is er ruzie in de familie om wie Eitan mag adopteren.

Het incident deed zich voor op een kabelbaan die Stresa verbindt met de Mottarone, een berg op bijna 1.500 meter hoogte die een spectaculair uitzicht biedt over de Alpen. Kort voor de top zou een kabel het om een nog onduidelijke reden hebben begeven, waardoor de cabine naar beneden stortte. Een noodrem die het ongeval had moeten voorkomen, bleek niet te werken.

De kleine Eitan verloor zijn vader (30), moeder (26), broertje (2) en overgrootouders (81 en 71) tijdens het ongeval met een kabellift. Die stortte op zondag 23 mei naar beneden. In totaal lieten veertien inzittenden het leven. Eitan is de enige overlevende. Na het ongeval werd de jongen zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, geopereerd en in een kunstmatige coma gebracht. Als bij wonder sloeg hij zich erdoor. Na zijn revalidatie werd hij opgehaald door de zus van zijn vader.

Het gaat om ene tante Aya, weet de Italiaanse krant Il Tempo. De vrouw woont in Italië en heeft kinderen die ongeveer even oud zijn als Eitan. Om die reden zag ze er geen graten in om de adoptieprocedure op te starten. Dat was niet naar de zin van de grootmoeder (aan moeders kant) van Eitan. Toen ze lucht kreeg van de adoptie, vloog ze naar Italië uit Israël om het hoederecht te claimen. Het leidde tot een enorm conflict, zodanig dat een rechter zich nu moet uitspreken wie het hoederecht krijgt.

Eitan in tussentijd wordt opgevolgd door psychologen en artsen die moeten uitmaken waar de kleuter best terecht zou komen. Zou je liever bij je oma of bij tante gaan wonen?, vroegen ze hem. “Ik wil gewoon bij mijn mama en papa zijn”, antwoordde het jongetje.