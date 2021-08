Herkent u straks uw bureau nog? Bedrijven zetten in op comfort om werknemers weer naar de werkvloer te krijgen

Nadat we massaal zijn gaan thuiswerken door de coronapandemie, lonkt de werkplek opnieuw. Maar hoe zal die eruitzien? Bedrijven aarzelen niet om alles in de strijd te gooien om hun werknemers toch maar terug naar kantoor te lokken. Zelfs als daar een renovatie voor nodig is. Ze willen immers kunnen concurreren met het comfort van uw home office.