Zet Lukaku carrousel in gang? “Atalanta-aanvaller Zapata als eventuele vervanger, Abraham van Chelsea naar Bergamo”

Romelu Lukaku staat nog steeds stevig in de belangstelling van Chelsea. Zijn club Inter wil dan ook klaar zijn voor mocht de transfer in een stroomversnelling geraken. Volgens Sky Sport Italia zou de Italiaanse landskampioen als potentiële vervanger voor Big Rom een oogje hebben op Atalanta-spits Duvan Zapata (30) en Lazio-spits Joaquin Correa (26).

De laatste dagen lijkt het Chelsea menens om Lukaku terug naar Londen te halen. Inter blijft dan ook niet bij de pakken zitten en speurt de markt af op zoek naar een vervanger. In die zoektocht zou het volgens Sky Sport Italia uitgekomen zijn bij Duvan Zapata. De Colombiaan scoorde vorig seizoen 19 keer voor Atalanta en gaf ook 14 assists. Ook Lazio-aanvaller Joaquin Correa staat op het lijstje bij de Nerazzurri.

Voor een mogelijke transfer van die eerste ligt de sleutel trouwens ook bij Chelsea. Atalanta zou immers interesse tonen in Bleus-aanvaller Tammy Abraham. Op dit moment ligt de Engelsman al niet in de bovenste lade van trainer Thomas Tüchel, maar mocht ook Lukaku nog naar Stamford Bridge trekken is hij helemaal uitgerangeerd. Net daarom lijkt Chelsea wel wat troeven in handen te hebben om Lukaku naar Londen te halen.