Tot twee jaar wachten op een raspuppy, maar dat is ook goed nieuws: “De moeite waard”

Wie een puppy van een rashond in huis wil halen, moet veel geduld hebben. Sinds de coronacrisis lopen de wachttijden bij hondenfokkers op tot twee of soms zelfs drie jaar tijd. Een impulsaankoop is zo’n pup dus niet, en dat is goed nieuws. “Mensen die zo lang willen wachten, weten tenminste waaraan ze beginnen.” Al is er ook een keerzijde aan die ellenlange wachtlijsten.