Monaco staat na vlotte zege met anderhalf been in play-offronde Champions League, daar wacht Genk (of Shakhtar)

Monaco heeft dinsdag een uitstekende zaak gedaan in de derde voorronde van de Champions League. De Monegasken wonnen hun heenmatch op het veld van Sparta Praag met 0-2 en staan zo al met anderhalf been in de play-offs. In die play-offronde is de winnaar van Racing Genk-Shakhtar Donetsk de tegenstander.

Aurelien Tchouameni (37e) en Kevin Volland (59e) zorgden voor de doelpunten in de Tsjechische hoofdstad. Onze landgenoot Eliot Matazo bleef 90 minuten op de bank bij Monaco. De Nederlander Anthony Musaba, vorig seizoen nog op huurbasis bij Cercle Brugge actief, viel in de laatste twee minuten in.