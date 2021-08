BMW wint Duitse strijd in premiumsegment: Audi en Mercedes moeten grote concurrent laten rijden

De laatsten zullen de eersten zijn, luidt het gezegde. Nu ook BMW zijn halfjaarresultaten heeft gepubliceerd, is meteen geweten wie van de drie Duitse premiummerken – BMW, Mercedes en Audi – de voorbije zes maanden het laken naar zich toe heeft weten te trekken.

De Duitse autobouwer BMW heeft tijdens de eerste zes maanden van 2021 meer auto’s verkocht dan ooit tijdens een eerste semester. De automotive-afdeling van de BMW Group, die behalve BMW ook nog Mini en Rolls-Royce omvat, verkocht in het eerste helft van dit jaar 1.339.047 auto’s. Dat is een stijging met 39,9 procent tegenover dezelfde periode een jaar eerder, toen corona de verkoop maandenlang zo goed als platlegde. Met 1.178.210 verkochte exemplaren neemt BMW daarvan het gros voor zijn rekening. Op die manier haalt BMW zijn grote concurrent Mercedes in – het merk met de ster strandt op 1.039.531 exemplaren (+19,5 procent) – en bouwt het ook zijn voorsprong op de Audi nog wat uit. Die laatste fabrikant realiseerde met 981.681 exemplaren (+38,8 procent) nochtans zijn beste eerste jaarhelft uit zijn geschiedenis.

Met handrem op

Toch is er van een feeststemming niet echt sprake. De drie premiummerken voorspellen allemaal een lastigere tweede jaarhelft. “De hoge prijs van grondstoffen en het tekort aan microchips maken het aannemelijk dat het tweede halfjaar volatieler zal zijn voor de BMW Group”, zegt CEO Oliver Zipse. Audi blijft dan weer “voorzichtig optimistisch”, maar liet toch al verstaan “het verlies aan productie door de chiptekorten dit jaar niet volledig te kunnen compenseren”. Mercedes tot slot legde drie Duitse fabrieken en één Hongaarse site al minstens één week stil bij gebrek aan halfgeleiders. Een kleine 50.000 werknemers werden tijdelijk werkloos.

Ook andere autoconcerns kampen met dezelfde problemen. Stellantis, de fusiegroep boven Fiat-Chrysler en PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel) verwacht zelfs pas “een mogelijke verbetering tegen het jaareinde”. Tot dan wordt het dus produceren met de handrem op.