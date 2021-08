Ontvoerde Louis (5) uit Parijs teruggevonden in België

Zaterdagavond, iets voor 18 uur, werd Louis (5) voor de ogen van zijn grootmoeder ontvoerd. De jongen is intussen teruggevonden in Hulplanche in de buurt van Namen. Zijn ontvoerders zitten nog steeds vast in ons land. Dat meldt de Franse krant Le Parisien.

Wat een aangename uitstap had moeten worden voor een grootmoeder en haar kleinzoon draaide zaterdag uit op een echt nachtmerrie. Afgelopen zaterdag renden drie sterke mannen een grote rode auto met een Duitse nummerplaat uit. De grootmoeder werd weggeduwd en belandde op de grond waarna de drie mannen de vijfjarige Louis meenamen. Meteen werd een enquête geopend en al snel volgde een lijst met verdachten. Bovenaan de lijst verschijnt de mama van de vijfjarige jongen. Vrij snel wordt de auto ook in ons land geseind.

Nog in België

Die avond nog hield de politie een auto tegen op een parking langs de snelweg in Hulplanche in de buurt van Namen met aan boord de kleine Louis. “De mama van de jongen zat in de wagen, alsook een meneer”, zegt de procureur van Namen Vincent Macq. Het zou gaan over de vriend van de moeder, maar van twee andere mannen is geen spoor. Intussen is Louis gezond en wel naar zijn papa gebracht.

De twee ontvoerders, de mama en haar vriend, zijn momenteel nog steeds in België. Er werd wel al een aanvraag ingediend om beiden naar Frankrijk te sturen maar eerst moet het koppel verhoord worden, voor ze naar Frankrijk kunnen. Die overplaatsing zou binnen enkele dagen moeten plaatsvinden.