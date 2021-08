Drie zwaargewonden bij schietpartij in Zweden

Bij een schietpartij in een klein stadje in het zuiden van Zweden zijn dinsdagmiddag een vrouw en twee mannen ernstig gewond geraakt. De gewonden werden volgens de Zweedse politie op verschillende plaatsen in de buurt van de plaats delict aangetroffen in Kristianstad.

De politie is op zoek naar een of meerdere daders voor poging tot moord. De zwaargewonden werden opgenomen in het ziekenhuis. Volgens de autoriteiten van de regio Skåne gaat het om een vrouw tussen de 60 en 70 jaar oud en twee mannen met een leeftijd tussen de 20 en 40 jaar. De omstandigheden van het incident zijn nog onduidelijk.

Kristianstad ligt iets minder dan 100 kilometer ten noordoosten van Malmö. Zweden worstelt al lang met geweld tussen rivaliserende bendes. Vooral in de grotere steden Stockholm, Göteborg en Malmö, maar ook op veel andere plekken in het land zijn er de afgelopen maanden en jaren schietpartijen en explosies geweest.