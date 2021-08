Ontploffing in Leverkusen: nog een lichaam gevonden na ontploffing, dodentol staat intussen op 6 overlijdens

Een week na de ontploffing in een afvalverwerkingsinstallatie in het chemiepark in Leverkusen, in het westen van Duitsland, is opnieuw een lichaam gevonden. Het slachtoffer is intussen geïdentificeerd, stelt de woordvoerder van het Openbaar Ministerie van Keulen dinsdag.

Het dodental loopt zo op tot zes mensen. Een persoon wordt nog vermist. De politie van Keulen blijft het chemiepark uitkammen. De ontploffing vond vorige week dinsdagochtend plaats in een tankopslagplaats. De slachtoffers werkten bij een afvalverwerkingsinstallatie. Over de oorzaak van het incident is weinig bekend. Duitse aanklagers onderzoeken of er sprake is van dood door nalatigheid en of de explosie is veroorzaakt door nalatigheid. Currenta, de eigenaar van de afvalverwerkingsinstallatie, stelt dat de opruim- en herstellingswerkzaamheden tijd in beslag zullen nemen.