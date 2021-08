Waarom de hulpverlening na de ramp zo traag op gang komt

Drie weken duurt het nu al, en de hulpverlening draait nog altijd niet naar behoren. Bij een natuurramp in een ontwikkelingsland kun je nog verzachtende omstandigheden bedenken, maar in België? De verschillende overheden, het Rode Kruis: ze krijgen de machine niet aan de praat. Professor crisisbeheer Hugo Marynissen maakt de vergelijking met de coronacrisis.

Te lang al kijkt iedereen naar elkaar. Dat is de conclusie na de waterramp in Wallonië. De overstromingen hielden lelijk huis in 202 van de 262 Waalse gemeenten. Mensen zaten afgesloten van de rest van ...