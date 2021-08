Pentagon klaar om met kunstmatige intelligentie toekomst te voorspellen

Wat zijn China en Rusland aan het voorbereiden? Dat wil het Amerikaanse ministerie van Defensie weten en daarom gaan ze aan de hand van een nieuw dataproject proberen de toekomst te voorspellen. “Niet minuten en uren, maar dagen.”

Op basis van data de toekomst voorspellen. Het klinkt futuristisch, maar het Pentagon is er klaar voor, zo blijkt. Generaal Glen VanHerck, commandant van het Northern Command-departement van het de Amerikaanse defensie, gaf de pers deze week een update over de Global Information Dominance Experiments (GIDE). Met dat project willen de Amerikanen met de hulp van globale sensoren, artificiële intelligentie en cloud computing een blik in de toekomst kunnen werpen. “Niet minuten of uren, maar dagen”, zei VanHerck. Het doel: “Informatie dominantie” bereiken en “superieur worden in het nemen van beslissingen.”

Het idee is niet om een nieuwe tool te ontwikkelen, maar wel om gebruik te maken van wat er vandaag al beschikbaar is om zo een nieuw niveau van bewustwording te scheppen. Informatie van satellieten, radars, cyberspace, onderzeese installaties,... Allemaal “commercieel beschikbare informatie”, verzekerde VanHerck. Hoeveel auto’s staan er op een parking, hoeveel vliegtuigen staan op de luchthaven, hoe lang duurt het nog voor een onderzeeër uitvaart, … “Amazon en Google doen het al op deze manier. Veel mensen zoeken uit hoe ze data kunnen bundelen en delen.”

LEES OOK. “Deze technologie heeft minstens 50 tot 1.000 jaar voorsprong op ons”: eerste details uit UFO-files



Preventieve acties

Door al die informatie te bundelen en daar kunstmatige intelligentie op los te laten, zou het volgens het Pentagon mogelijk moeten zijn om trends, patronen en onregelmatigheden te zien in de gigantische datasets. En dat creëert volgens de commandant “ruimte voor beslissingen”. In die extra dagen die de Verenigde Staten kunnen creëeren met hun voorspellingen, zouden er tactieken kunnen voorbereid worden of maatregelen genomen kunnen worden. “Van zuivere nederlaagmechanismen voor verdediging” naar preventieve acties, klinkt het.

Volgens VanHerck zal de ‘nieuwe’ technologie ook niet enkel een hulpmiddel zijn voor het leger, maar zullen ook burgerlijke leiders het kunnen inschakelen. Hij verzekert dan ook dat de beslissingen nog altijd door mensen genomen zullen worden. De artificiële intelligentie moet gewoon voor meer opties zorgen.



Het Pentagon zou momenteel al een derde test uitvoeren met GIDE. En die zou gefocust zijn rond één van hun grote concurrenten. Wie dat precies is, is niet duidelijk. Maar de kans is wel groot dat het om China of Rusland gaat.

LEES OOK. Pentagon annuleert megacontract met Microsoft