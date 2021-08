Oorringen, halskettingen en wapperende shirts op de atletiekbaan: speelt aerodynamica in de atletiek geen rol?

Wanneer ze tegen de klok rijden, meten wielrenners zich aerodynamische tijdritpakken en gestroomlijnde helmen aan, en drinken ze niet van ronde, maar platte drinkbussen. Uitgerekend in disciplines waar het op honderdsten van een seconde aankomt, komen atleten uit de startblokken met oorringen en halskettingen die kletteren, en shirts en haren die wapperen. “Het is onbegrijpelijk hoe weinig aandacht er besteed wordt aan aerodynamica in de atletiek.”