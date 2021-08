De fusietrein is in Vlaanderen weer vertrokken: Tongeren en Borgloon bijten spits af

Is het samensmelten van Tongeren en Borgloon in Limburg de voorbode van een nieuwe reeks fusies in Vlaanderen? De Vlaamse regering wil in elk geval dat er tegen 2024 dubbel zoveel steden en gemeenten de handen in elkaar slaan. Daarvoor ligt een flink pak geld op tafel. Onder én boven de waterlijn zijn veel lokale besturen erover aan het palaveren.