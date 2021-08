REACTIES. Bryan Heynen en John van den Brom blijven er ondanks nederlaag in geloven: “Zaken gezien waar we iets mee kunnen”

Genk ging dinsdagavond in zijn heenwedstrijd van de derde voorronde van de Champions League met 1-2 onderuit tegen een efficiënt Shakhtar Donetsk en moet volgende week in Oekraïne dus vol aan de bak, wil het de Champions League-droom levend houden.

John van den Brom: “Onszelf in de voet geschoten”

Genk-trainer John van den Brom zag een goed Genk strijdend verliezen. ‘Je moet kijken naar hoe je als team hebt gespeeld en ik denk dat we heel lang getoond hebben dat we minstens gelijkwaardig waren”, sprak hij na de wedstrijd. “We kregen ook de gewenste voorsprong, maar we weten dat ze goede spelers hebben en dat hebben ze ook bewezen. Al is dat niet de reden waarom ze de wedstrijd wonnen.”

“We hebben onszelf in de voet geschoten”, gaf de Nederlander toe. Ze hebben een strafschop nodig om gelijk te maken en in een lastige situatie schieten ze de bal niet buiten, maar spelen ze verder. Al staan wij daarna wel te slapen en laten we ruimte in de rug waardoor ze de 1-2 kunnen maken. Ik zei tegen de jongens: dat zijn de wetten van het internationale voetbal en daar kan je uit leren. Maar als je het globaal bekijkt, denk ik dat we wederom een prima wedstrijd speelden .We zijn de strijd aangegaan, alleen is het jammer dat je verliest. Er rest ons nog een kans om het volgende week in Kiev goed te maken, maar het zal zwaar worden. Toch zag ik vandaag zaken waar we iets mee kunnen volgende week. Ik denk dat 1-1 een meer terechte uitslag was geweest, maar dat telt natuurlijk niet. We moeten onszelf meer belonen en het ons kwalijk nemen dat we de goals te gemakkelijk weggeven. Op dit niveau wordt het lastig anders. Maar alles kan nog.”

Bryan Heynen: “Hadden beter moeten tegenprikken”

Volgens Genk-kapitein Bryan Heynen zat er meer in. “Ik denk dat we domme penalty tegen krijgen”, vertelde de aanvoerder vlak na de wedstrijd voor de camera van VTM2. “De speler loopt weg van doel dus Arteaga had misschien niet mogen happen. Maar goed, dat gebeurt. Maarten pakt die bal ook nog bijna, dus dat maakt het wat dubbel. Bij het tweede doelpunt lag Patrick op de grond en misschien had hij moeten blijven liggen. Maar Shakhtar wachtte heel lang om de bal buiten te trappen. Toch moeten we naar onszelf kijken. We stonden goed en gaven weinig weg, maar we hadden iets beter moeten tegenprikken. Ze lieten wat ruimtes vallen doordat ze kort spelen en die hadden we sneller kunnen benutten.”

Toch blijft Heynen geloven in de kwalificatie. “Alles is evenwel nog mogelijk. Hoe dan ook trekken we nog steeds met vertrouwen naar ginder. We hebben vandaag gezien dat we iets kunnen tegen die ploeg. Als we achterin opnieuw goed staan en beter kunnen tegenprikken door de ruimtes beter te benutten, dan is alles nog mogelijk”, besloot hij.

Paul Onuachu: “Plan goed gevolgd”

Paul Onuachu was opnieuw belangrijk met een goal, maar dat resulteerde niet in een goede uitgangspositie. Toch vond hij zijn team een goede prestatie leveren. “Het was een moeilijke wedstrijd. We hebben het plan goed gevolgd’, vertelde hij. “Het is een goed team, maar we hebben goed gespeeld. Alleen maakten we zelf de fouten. Daar moeten we op letten. Al is het ook wel zo dat de scheidsrechter alles voor hen floot. Dan is het moeilijk om terug te komen. We hadden de kansen om te winnen, maar de laatste pass was vaak niet zuiver genoeg. Toch ben ik tevreden met onze prestatie. Dat ik scoor? Dat maakte me niet uit. We moesten een resultaat halen, maar we hebben verloren.”