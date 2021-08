Spelers in Premier League zullen ook dit seizoen knielen

Foto: Pool via REUTERS

De spelers van de Premier League zullen ook dit seizoen voor de aftrap knielen als teken van solidariteit en antidiscriminatie. Dat werd dinsdag bekendgemaakt. Het nieuwe seizoen van de Premier League begint op 13 augustus.

“Wij geloven dat het nu meer dan ooit belangrijk is dat we blijven knielen als symbool van onze eenheid tegen alle vormen van racisme,” klonk het in een statement.

“Na een bijeenkomst van alle aanvoerders van de clubs is er collectief beslist om verder te gaan. De Premier League zal zijn krachtige stem blijven verlenen om deze belangrijke kwestie te steunen,” aldus Richard Masters, algemeen directeur van de Premier League.

Het nationale elftal van Engeland, dat op het laatste Europees kampioenschap tweede werd, werd in eigen stadion door sommige toeschouwers uitgefloten vanwege het knielen. De mannen van Gareth Southgate bleven echter vastberaden in het tonen van hun solidariteit en knielden elke wedstrijd.