PSV met invaller Yorbe Vertessen zet reuzenstap richting play-offs Champions League tegen Midtjylland van Dion Cools

PSV heeft dinsdag in haar heenwedstrijd van de derde voorronde van de Champions League een knappe 3-0 zege geboekt tegen het Deense FC Midtjylland. Yorbe Vertessen mocht bij de Eindhovenaren vier minuten voor tijd invallen. Dion Cools speelde de hele tweede helft bij de bezoekers.

De eindstand stond bij de pauze al op het bord na goals van Noni Madueke (19.), Mario Götze (29.) en Cody Gakpo (32.).

FC Midtjylland arriveerde met een uitgedunde selectie in Eindhoven. Liefst vijf spelers ontbraken in het Philips Stadion vanwege een positieve coronatest.

Volgende week dinsdag is de return in Denemarken. Bij winst treft PSV in de play-offs de winnaar van het duel tussen Spartak Moskou en het Benfica van Jan Vertonghen. De Russen en de Portugezen nemen het woensdag een eerste keer tegen elkaar op in Moskou.