Besmette kinderen hebben minder lang last van coronasymptomen dan volwassenen, maar hoe komt dat?

Kinderen hebben na een coronabesmetting minder lang last van symptomen dan volwassenen, dat blijkt uit een nieuwe studie van King’s College London, gepubliceerd in het medisch tijdschrift The Lancet. “Het bevestigt wat we al maanden zien: leeftijd is cruciaal bij een coronabesmetting”, zegt Levi Hoste, kinderarts-immunoloog in opleiding bij het UZ in Gent en lid van de COVID-19 task force van de Belgische pediaters.