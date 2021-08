Vier doden en twintig gewonden bij aanslag in Kaboel: “Alle daders zijn dood”

De aanslag van dinsdagavond in de Afghaanse hoofdstad Kaboel, in de buurt van de ambtswoning van de Afghaanse minister van Defensie, is voorbij en “alle daders zijn dood”. Dat maakte de woordvoerder van het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken, Mirwais Stanekzai, bekend. Bij de aanslag vielen vier doden en twintig gewonden, melden twee Afghaanse veiligheidsverantwoordelijken die anoniem wensen te blijven. De ngo Emergency maakte melding van vier doden en elf gewonden.