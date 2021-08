Belgen gezocht: bijna derde van de clubs in Jupiler Pro League flirt met forfait wegens te weinig landgenoten

KV Kortrijk mag dan wel op kop van het klassement staan, op het vlak van Belgen in de kern is het voorlopig de slechtste leerling van de klas. Amper vijf landgenoten en één ‘voetbal-Belg’ kreeg het op het wedstrijdblad dit weekend tegen Antwerp. Belgische clubs en voldoende Belgen in de selectie krijgen, het blijft een oud zeer.