Weer twee extreemrechtse militairen in het vizier van veiligheidsdiensten

De inlichtingen- en veiligheidsdiensten voeren, na de zaak rond de overleden Jürgen Conings, een onderzoek naar twee andere militairen met rechts-extremistische sympathieën. Dat schrijft De Morgen woensdag.

Na de verdwijning van Jürgen Conings nam Defensie al maatregelen tegen twaalf andere militairen met eveneens rechts-extremistische sympathieën. Ze verloren tijdelijk onder meer hun toegang tot de wapendepots of gevoelige plaatsen. Twee van hen worden nu door de veiligheidsdiensten verder doorgelicht, zo vernam De Morgen uit bronnen bij de veiligheidsdiensten.

Het gaat om een zogenaamd vooronderzoek om te kijken of de militairen in de Gemeenschappelijke Gegevensbank van het OCAD opgenomen moeten worden. Ze kunnen daarbij in principe het label ‘potentieel gewelddadige extremist’ of ‘haatpropagandist’ krijgen. Het parket, de Staatsveiligheid, de militaire inlichtingendienst, de federale politie en het OCAD zijn bij het onderzoek betrokken.

Dat een militair op de lijst komt, is erg uitzonderlijk: Jürgen Conings, die als ‘potentieel gewelddadige extremist’ geseind stond, was de eerste en voorlopig enige.

Meeste maatregelen opgeheven

Voor een meerderheid van de militairen die hun toegang tot wapendepots en gevoelige plaatsen verloren, zijn de maatregelen ondertussen opgeheven. Naast de twee militairen die mogelijk in de GGB belanden, loopt ook een gerechtelijk onderzoek tegen één of meerdere militairen, meldt de ADIV.

Een van de militairen bij wie de maatregelen nog niet opgeheven zijn, is voorlopig preventief geschorst. De anderen zijn wel nog aan het werk, maar moeten het stellen zonder veiligheidsmachtiging.