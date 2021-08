Fiscus eist honderden miljoenen van Delhaize

De Belgische belastingdienst eist een bedrag dat kan oplopen tot 380 miljoen euro van Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Delhaize, Albert Heijn en Bol.com. Dat schrijft De Tijd woensdag. Het conflict draait over de manier waarop Ahold Delhaize de Amerikaanse winkels van zijn Belgische dochter Delhaize in 2018 overnam.

Ahold nam in 2016 de Delhaize-groep over, die tot dan een onafhankelijke, Belgische supermarktgroep was die ook winkels had in Oost-Europa en in de Verenigde Staten. In de jaren nadien integreerde Ahold de Belgische organisatie in zijn structuur om synergieën uit te spelen en zijn winst op te drijven. Om die reden moesten de Amerikaanse Delhaize-winkels – actief onder de naam Food Lion en Hannaford – verhuizen naar de vennootschappen waarmee Ahold de eigen Amerikaanse ketens aanstuurde.

Om dat mogelijk te maken verkocht Delhaize zijn Amerikaanse winkels aan Ahold Delhaize. Hoewel de Nederlanders volledig eigenaar zijn van het Belgische bedrijf, streefden ze naar eigen zeggen een faire prijs na voor de ‘Belgische’ Amerikaanse winkels. Ze deden een beroep op een externe organisatie die berekende hoeveel de winkels waard waren. Dat leidde tot een overnameprijs waar de bedrijven geen belastingen op moesten betalen.

De Belgische fiscus verwees het externe waarderingsverslag van Ahold Delhaize naar de prullenmand. De Amerikaanse winkels zijn volgens de Belgische belastingen meer waard dan de Nederlanders ervoor betaalden.