Familieleden van slachtoffers vragen één jaar na explosie in Beiroet om gerechtigheid

In Libanon wordt woensdag de eerste verjaardag herdacht van de enorme ontploffing in de haven van Beiroet. Veel familieleden van slachtoffers zijn nog altijd misnoegd en blijven aandringen op gerechtigheid.

De explosie, die op 4 augustus 2020 plaatsvond, heeft grote delen van de haven en de aangrenzende woonwijken verwoest. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door grote hoeveelheden van het zeer explosieve ammoniumnitraat, dat jarenlang zonder veiligheidsmaatregelen in de haven was opgeslagen.

Bij de ontploffing vielen meer dan 190 doden en raakten zowat 6.000 mensen gewond. Libanon heeft woensdag een dag van nationale rouw afgekondigd om de ramp te herdenken. Winkels, banken en bedrijven blijven dicht en de vlaggen aan de overheidsgebouwen hangen halfstok.

Heel wat familieleden van slachtoffers hebben naar aanleiding van de herdenking ook hun wanhoop kenbaar gemaakt. Ze klagen onder meer over een gebrek aan gerechtigheid. Zo is het nog altijd onduidelijk wie verantwoordelijk moet worden gehouden voor de verkeerd bewaarde voorraad ammoniumnitraat.

Optocht

De familieleden organiseren woensdag alvast een optocht naar de haven. Daar zal om exact 18.07 uur (17.07 uur in België), het tijdstip waarop de ontploffing plaatsvond, een mis worden gehouden.

De nabestaanden hebben er intussen mee gedreigd om hun protest tegen het trage verloop van het onderzoek op te voeren. Ze roepen het parlement ook op om de onschendbaarheid op te heffen van de volksvertegenwoordigers en veiligheidsfunctionarissen die volgens hen nalatig zijn geweest.

President Michel Aoun heeft in een reactie alvast verklaard dat hij ervan overtuigd is dat “de waarheid aan het licht zal komen”. “Iedere schuldige zal zijn straf krijgen”, klonk het dinsdagavond in een tv-toespraak.