“Mogelijke kaping” van schip in Golf van Oman afgelopen

Het incident dat plaatsvond op een schip in de Golf van Oman, en dat beschouwd werd als een “mogelijke kaping”, is beëindigd. De toestand is weer veilig. Dat heeft de Britse dienst voor maritieme veiligheid (UKMTO) meegedeeld.

De mensen die aan boord waren gegaan “hebben het schip verlaten”, zo meldt UKMTO op Twitter. De toestand is “veilig” en “het incident is voorbij”, zo klinkt het nog.

Dinsdagavond had UKMTO, een onderdeel van de Britse marine, nog gewaarschuwd voor een “mogelijke kaping” van een schip voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten, in de Golf van Oman. Details werden niet vrijgegeven, maar volgens de Britse krant The Times zouden acht tot negen gewapende mannen aan boord zijn gegaan van de tanker Asphalt Princess.

Foto: REUTERS

Het incident komt er minder dan een week nadat een olietanker voor de kust van Oman aangevallen werd door een drone, waarbij twee doden vielen. De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Israël wijzen met een beschuldigende vinger naar Iran, maar Teheran ontkent.

De Golf van Oman verbindt de Arabische Zee met de Straat van Hormoez en vormt een belangrijke scheepvaartroute, waarlangs enorme hoeveelheden aardolie getransporteerd worden.