Nancy, de mysterieuze minnares: KV Oostende koopt spelers voor Franse tweedeklasser en dat wekt wrevel

KVO verkocht zijn sterkhouders en loopt – ondanks de zege op Genk – niet over van kwaliteit. De fans verbazen zich er dan ook over dat KVO al drie spelers kocht om meteen uit te lenen aan AS Nancy. Die gelieerde Franse tweedeklasser heeft een transferverbod, maar dat wordt zo vlotjes omzeild. De andere clubs in de Ligue 2 klagen Nancy (en Oostende) nu aan voor oneerlijke concurrentie.