Hond redt zijn baasje Marc tijdens overstroming: “Ik zei tegen mezelf: dit is het, het is voorbij”

Tijdens de dodelijke overstromingen van midden juli probeerde Marc (64) uit het Waalse Trooz het water uit zijn kelder te houden toen hij werd meegesleurd door de stroming. Hij was ervan overtuigd dat het einde nabij was, maar daar kwam zijn Duitse herder Foufouille een stokje voor steken. De man, overmand door emotie, getuigt in Sudinfo : “Ze trok zelfs zo hard dat ik op mijn arm sporen heb van haar tanden.”

Dierenliefhebber Marc Pezza woont alleen in zijn huis in de rue Sainry in het Waalse dorpje Trooz. Maar écht alleen was hij nooit, want hij leeft op zijn prachtig landgoed met heel wat huisdieren. Helaas ...