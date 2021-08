“Vlaanderen wint een gouden medaille voor vaccinatie. Hier is al 79,2 procent van de bevolking volledig gevaccineerd. Nergens ter wereld doen ze beter”, klinkt het bij Gudrun Briat woordvoerster van de Taskforce Vaccinatie. Straffe cijfers, en dat hebben ze zelfs in het buitenland gemerkt.

Het is waar: nergens te wereld zijn al zoveel mensen gevaccineerd als in Vlaanderen. Volgens de meest recente update zijn al 4.251.977 Vlamingen - of net geen 80 procent - volledig gevaccineerd.

Let wel ...