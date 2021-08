Kinderpsychiater Haïke (50) zwemt als eerste Belgische vrouw in 30 jaar het Kanaal over: “Opgeven staat dan wel niet in mijn woordenboek, toch was het niet zo evident”

Grimbergen / Oostende -

De Humbeekse jeugd- en kinderpsychiater Haïke De Vlieger (50) zwom dinsdag het Kanaal over als eerste Belgische vrouw in 30 jaar. Ze startte om 6 uur lokale tijd in Dover om 14 uur en 51 minuten later te landen op het strand van Wisant in Frankrijk. “Ik besef het nog niet helemaal.”